Paratici: "Io al Milan? Ho appena preso casa a Firenze, volete farmela cambiare subito? Sul futuro di Kean..."

Il ds della Fiorentina Fabio Paratici è intervenuto a Sky Sport prima della gara contro la Juventus: "L'accoglienza non è mai scontata. Devo ringraziare tutta la Juventus per quello che ha fatto per me e per la mia famiglia. Sono stati undici anni meravigliosi, condivisi con persone incredibili e di riferimento. E' la prima volta che torno e non nascondo un po' di emozione. Il passato non va rinnegato, a maggior ragione se è stato un passato molto bello".

Le voci sul Milan

Paratici sull'ipotesi Milan risponde: "Ho appena preso casa a Firenze, volete già farmela cambiare? (ride, ndr) Se mi aveste visto in questi mesi non mi fareste questa domanda. Sono super concentrato sulla Fiorentina del presente e del futuro. Gli attestati di stima mi fanno piacere ma questo non significa che si debba cambiare".

Su Kean

E sul centravanti viola Kean e il suo futuro ha dichiarato: "Sta recuperando condizione. Futuro? E' inutile fare proclami, perché quello che diciamo oggi si può smentire domani. Vogliamo costruire qualcosa di solido e attrattivo, con che giocatori si vedrà".