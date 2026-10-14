Atta è un caso complesso per la Fiorentina, il francese rischia uno stop prolungato

Il centrocampista francese della Fiorentina, Arthur Atta, ha seguito un programma individualizzato anche lunedì, nel giorno libero concesso alla squadra dopo la sconfitta di Genova, e ieri, alla ripresa degli allenamenti al Viola Park. Segnali che lasciano in dubbio la sua presenza contro il Como domenica prossima.

Sovraccarico all'addome

A fermarlo è il sovraccarico funzionale all’addome comunicato dalla Fiorentina alla vigilia della trasferta di Marassi. Un disturbo persistente, che la lunga sosta non ha permesso di risolvere e che si inserisce in una gestione fisica già prudente fin dal suo arrivo a Firenze. Soltanto contro il Frosinone, in campionato, Atta aveva completato i novanta minuti. Prima di Genova aveva saltato anche Pisa e l’amichevole con il Signa, per ritrovare la condizione migliore.

Un ritorno che potrebbe slittare

Paolo Vanoli spera di recuperarlo nel ciclo che, dopo il Como, vedrà i viola affrontare Inter e Atalanta. Al momento, però, manca una scadenza, si legge su La Nazione: sarà l’evoluzione del fastidio a determinare i tempi. Se il problema dovesse persistere, riporta il quotidiano locale, il ritorno potrebbe slittare oltre la sosta di metà novembre.