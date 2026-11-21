Questo pomeriggio l'agente di mercato portoghese Emanuel Curto, durante un collegamento con Lady Radio, ha avuto modo di dire la sua sul centrocampista della Fiorentina Pedro Goncalves.

“Pedro Goncalves è un giocatore dalle grandi doti tecniche ed anche molto intelligente, che finora in carriera ha sempre registrato numeri impressionanti. Allo Sporting Lisbona, praticamente ogni stagione, ha garantito 25 tra gol ed assist. Come ho detto in precedenza però è un giocatore che dal punto di vista fisico ha tantissimi problemi. Ha avuto una lesione muscolare grave nella stagione 24/25 che lo ha tenuto fuori per 4 mesi. Non è un giocatore molto forte e potente a livello fisico, soprattuto considerando quello che è il livello medio in Serie A, ma dal punto di vista tecnico e nell'occupare gli spazi in campi è un giocatore fortissimo”.

“La Fiorentina quest'estate è stata protagonista di una grande rivoluzione”

Ha poi spiegato come viene percepita la Fiorentina in Portogallo: “In Portogallo abbiamo capito che la Fiorentina questa estate ha fatto una grande rivoluzione interna, anche se non sappiamo realmente come i giocatori abbiano reagito a questo processo. Quello che credo è che se Goncalves avesse la possibilità di giocare qualche minuto in piu avrebbe sicuramente la possibilità di fare la differenza: è un giocatore di qualità superiore, che potrebbe davvero aiutare tanto i Viola. Ovviamente se viene utilizzato come allo Sporting, ovvero come trequartista e non come esterno”.

“Ecco qual'è il ruolo ideale di Pedro Goncalves”

Ha poi detto qualcosa sul ruolo del portoghese: “Se può giocare come mezz'ala nel 4-3-3? Credo che possa giocare piu interno al campo, perché non ha la velocità per cambiare passo sugli esterni. E' un giocatore che fai giocare mezz'ala ma al quale dai compiti di palleggio e di gestione della palla. Nello Sporting ha giocato come centrocampista, questo è vero, ma la sua posizione credo sia piu a ridosso del centravanti. Se può essere d'aiuto per Mastantuno? Penso che possa esserlo. Goncalves ha grande esperienza, e credo che sia anche piu intelligente di Mastantuono. Quindi è normale che possa essere utile, soprattutto in fase di finalizzazione”.

“I motivi dietro la separazione dallo Sporting Lisbona sono stati tanti”

Ha poi raccontato qualcosa della separazione tra il giocatore e lo Sporting Lisbona: “Il motivo principale è stato che era arrivato al sesto anno allo Sporting, chiaramente il giocatore ha voluto cambiare aria dopo un po'. Allo stesso tempo il club in estate ha scelto di cambiare ciclo, tanto che molti giocatori ‘storici’ sono stati ceduti negli ultimi mesi, e lui è uno di quelli che è rientrato in questo gruppo. Lo Sporting ha scelto di cambiare stile di gioco, prediligendo giocatori piu fisici: al suo posto ad esempio è arrivato Doumbia del Venezia. Chiaramente uno come lui con questo stile di gioco ci incastrava poco, oltretutto veniva da un ultima stagione non proprio positiva”.

“Nessuno in Portogallo si aspettava l'exploit di Varela”

Ha poi concluso parlando del centravanti del Monza Varela: “Credo che il Benfica abbia un'opzione di recompra su di lui. E' un giocatore che mi piace molto, perchè è molto forte fisicamente e discreto a livello tecnico. In Portogallo ha avuto l'opportunità di giocare molto, giocando lo scorso anno in un club del campionato maggiore: ha fatto bene, ma nessuno ci si aspettava un exploit come quello con la maglia del Monza”.