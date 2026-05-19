Romano: “Sarri primo nome per il Napoli, ma attenzione anche a Grosso. Maresca? Mai una possibilità per l’Italia”

Il giornalista Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube ha parlato anche del possibile futuro di Maurizio Sarri e Fabio Grosso, allenatori entrambi chiacchierati in ottica Fiorentina per la prossima stagione.

’Sarri tentatissimo dal Napoli, ma Grosso…’

“Il nome di Maurizio Sarri per il Napoli? Una strada porta al ritorno, ed è il sogno di Sarri, che è tentatissimo dalla possibilità. Sarri ha fatto capire di esser pronto a lasciare la Lazio, e se dovesse davvero arrivare la chiamata di De Laurentiis, sarebbe un desiderio che si avvera per l’allenatore toscano. L’altra strada porta all’Atalanta, con Giuntoli che lo stima tantissimo e sarà il nuovo ds orobico. Il progetto dell’Atalanta è ambizioso. Al Napoli piace anche Fabio Grosso, nome da tenere lì, ma Sarri resta oggi il nome più forte”.

‘Il City ha scelto Maresca, e lui…’

“Enzo Maresca non è mai stato una possibilità per i club italiani perché il City lo ha scelto e lui ha scelto il City, il matrimonio è già pronto da tempo. Quando ti sceglie un club così e raccogli lo scettro di Pep Guardiola, è difficile pensare di valutare altro”.