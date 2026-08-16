Il saluto (e lacrime) verso la curva che sanciscono l'addio di Favasuli al Catanzaro. E la Fiorentina si sfrega le mani
Prima della gara di Coppa Italia tra Südtirol e Catanzaro, il difensore giallorosso ex Fiorentina Costantino Favasuli si è recato sotto la curva dei tifosi catanzaresi per dare loro un ultimo saluto, non senza emozionarsi.
Il trasferimento
Il giocatore classe 2004 è infatti in procinto di salutare il club calabrese per approdare al Napoli, La formula è un prestito per 1 milione di euro, con obbligo di riscatto fissato a 6 milioni più un altro eventuale milione di bonus.
Quanto incassa la Fiorentina
Considerando un pacchetto complessivo di 7 milioni senza la parte variabile, il 50% di questa cifra andrà alla Fiorentina. Così il club viola è pronto a incassare 3,5 milioni di euro. Un altro gruzzoletto niente male per provare a ripianare le spese per le entrate di questa estate in casa viola.