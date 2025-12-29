Corriere dello Sport-Stadio: Rivoluzione Paratici, la linea del nuovo dirigente
Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina si concentra principalmente sul futuro di Paolo Vanoli. Al contrario delle altre testate giornalistiche il Corriere rivela la volontà della Fiorentina di andare avanti con l'attuale tecnico fino alla fine.
Prima pagina
Nel titolo principale della prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio c'è infatti scritto: “Vanoli non si tocca” e poi ancora “Rivoluzioni di Paratici, ma Paolo resta”. A proposito del nuovo dirigente viola, il quotidiano in taglio alto scrive: “Fiorentina, la linea di Paratici”.
Pagine 24-25
Ancora spazio all'allenatore gigliato nelle pagine interne: “Con Vanoli fino alla fine”. Nel sottotitolo il Corriere approfondisce scrivendo: “Rivoluzione Paratici. L'allenatore resterà, questi giocatori no”. Nella pagina seguente un approfondimento su una delle pochissime note positive delle ultime settimane viola: “Fagioli ritrovato a Firenze”.