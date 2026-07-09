"Toni era uno dei giocatori con meno stress e ansia da prestazione. L'ho capito bene a Firenze"

Nelle ultime ore l’ex centrocampista di Fiorentina e Lazio Fabio Liverani, oggi allenatore, ha rilasciato una lunga intervista al podcast Doppiopasso, già riportata nella giornata di ieri. E’ emerso pero un particolare nuovo aneddoto su uno dei compagni di squadra della sua esperienza a Firenze:

“Toni è uno tra i calciatori con meno stress e ansia da prestazione che io abbia mai conosciuto. Quando arrivai alla Fiorentina Toni era campione del mondo e ha un problema fisico. lo per abitudine il giorno della partita, da quando l'allenatore da la formazione, ho i miei tempi: parlo poco, sono concentrato. Lui è totalmente il contrario: gira nello spogliatoio, ride, scherza. Veniva sempre da me e alla fine gli dicevo sempre di andarsene che dovevo concentrarmi".

“A Firenze dimostrò di essere un giocatore unico”

Ha anche aggiunto un particolare sulla sfida giocata quella stagione contro il Catania: “Non riusciamo a sbloccarla ed era un periodo che Prandelli sostituiva sempre Toni con Pazzini quando non segnava. Al 55' Pazzini inizia a scaldarsi e si dirige verso la panchina. In quel momento fa gol e mi dice: "Prandelli cosa stavi facendo, mi stavi sostituendo".