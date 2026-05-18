Grosso e uno striscione che sa d'addio da parte dei suoi tifosi. FOTO

Sembrava quasi un commiato quello riservato dai tifosi del Sassuolo a Fabio Grosso al termine del match con il Lecce di ieri sera.

I neroverdi hanno perso al 95', dopo aver sfiorato qualche istante prima il gol-vittoria, ma essendo all'ultima in casa, tutti sono stati salutati con grandi applausi.

Su tutti proprio il tecnico, a cui è stato dedicato questo striscione: “Eterno rispetto per chi ha onorato le rocce sul petto. Grazie mister Grosso”.

Su Grosso sono insistenti le voci di un suo passaggio sulla panchina della Fiorentina per la prossima stagione.