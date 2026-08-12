Corriere Fiorentino: Non è ancora finita, altri due colpi per la Fiorentina

Due gli articoli sulla Fiorentina che troviamo stamani sul Corriere Fiorentino.

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Grande spazio a: “Non è ancora finita”.Si parla di mercato: “Accordo fatto con il Parma per Pellegrino, poi altri due colpi sulla fascia destra e a centrocampo. In attesa delle offerte giuste per far partire Dodò e Gudmundsson”.

Articolo che inizia così: “Difesa, centrocampo, attacco. E poi ancora, come se questa rivoluzione non conoscesse fine. Mancano una ventina di giorni alla fine del mercato (gong fissato per le 20 del 1° settembre) e la Fiorentina, nonostante abbia già cambiato completamente volto, non sembra volersi fermare”.

I numeri

In taglio alto invece c'è: “Svelati i numeri di maglia: Kean prende la 9, ritirata la 10”.