VIDEO - L'arrivo di Parisi (in stampelle) a Villa Stuart. La Fiorentina teme il peggio

La giornata lietissima della Fiorentina è stata macchiata dall'infortunio che ha subito l'esterno viola Fabiano Parisi. Il classe 2000 è uscito in barella durante il primo tempo di Juventus-Fiorentina e subito la sensazione era che si trattasse di un infortunio piuttosto grave.

Esami di approfondimento

Per capire nel dettaglio di cosa si tratta e per programmare già la via più adatta al rientro, il giocatore viola si è recato stamani a Villa Stuart per sottoporsi ad esami approfonditi.

Il timore della Fiorentina…

Come si vede dal video pubblicato dal sito GianlucaDimazio.com, Parisi si è arrivato nella struttura sanitaria romana in stampelle e, ovviamente, senza mai poggiare la gamba dolorante. La Fiorentina teme il peggio e sospetta una rottura del crociato, ma solo gli esami di oggi daranno la conferma.