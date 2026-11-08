Aumenta l'emergenza per Spalletti: possibile altro forfait di rilievo in vista del match contro la Fiorentina

La Juventus arriva decisamente incerottata alla sfida contro la Fiorentina, in programma questa sera alle 20.45 e valida per l'11^ giornata. Oltre alle assenze già certificate dalla lista dei convocati, potrebbe anche aggiungersene un'altra nelle ultime ore pre match.

Spalletti senza il suo centravanti?

Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, Nick Woltemade è stato messo ko da un'influenza e per questo la sua presenza è a rischio. Al suo posto, Spalletti potrebbe lanciare dal 1' Zhegrova in un tridente completato da Alajbegovic e Kolo Muani.

I convocati

Di seguito l'elenco completo dei convocati bianconeri: Pinsoglio, Vicario, Neto; Celik, Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Rugani, Lucumì, Cabal; Koopmeiners, Douglas Luiz, McKennie, Sarr; Kolo Muani, Zhegrova, Boga, Alajbegovic, Ekhator e Woltemade.