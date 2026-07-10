Dodô e una destinazione gradita, ma l'entourage non aspetterà in eterno. Spunta sullo sfondo un'altra pretendente
Dodô. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Tra i giocatori in uscita dalla Fiorentina spicca il nome di Dodˆo che, secondo la Gazzetta dello Sport, avrebbe avuto un colloquio fitto con una big di Serie A.
Terreno fertile
Infatti, com'è ormai noto, il brasiliano è un obiettivo del Napoli: valutato circa 15 milioni di euro, la società partenopea ha già sondato l'intenzione di Dodo di raggiungere Napoli, riscontrando ottimismo. Tuttavia, come specificato da De Laurentiis, prima di comprare il Napoli deve vendere.
Una certa pazienza
L'entourage del brasiliano è stato chiaro: non aspetteranno in eterno. L'operazione coi partenopei andrà quindi chiusa a stretto giro: su di lui, ad ogni modo, c'è anche l'interesse del Como.
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