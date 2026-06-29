Dalla presentazione del suo libro autobiografico ‘Una vita da dieci’, Giancarlo Antognoni ha rilasciato qualche commento sulla sua carriera e sulla sua posizione sul centenario.

Su Firenze

“Ho avuto la fortuna di avere una vita da dieci, non solo come numero di maglia ma proprio una vita ‘da dieci’. A 18 anni è cominciato il mio percorso calcistico qua a Firenze, ho trovato amici e famiglia qua. Sono contento di essere riuscito a fare la carriera che ho fatto completamente da solo anche venendo da una casa di campagna: oggi ricevo questi attestati di simpatia e affetto, e i fiorentini rispettano la mia fedeltà alla Viola. Tra viola e azzurro? Titolo appropriato: ho sempre sentito l'affetto dei fiorentini e non solo a Firenze".

Sul centenario

“Difficilmente cambio idea, ho sempre fatto scelte e sono rimasto fedele ad esse, anche quando giocavo, anche sbagliando a volte. La scelta è già fatta, ma ho notato l'affetto di chi mi vorrebbe a questo centenario: per me è difficile che possa avvenire, devo essere a posto con la mia coscienza”.