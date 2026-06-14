Tramontano torna in Italia. L'ex responsabile dello scouting viola pronto per la prima esperienza da Ds
Antonio Tramontano. Foto: Instagram
Antonio Tramontano è stato per tre anni, dal gennaio 2020 al giugno 2023, il responsabile del settore scouting della Fiorentina. Dopo Firenze Tramontano si è trasferito a Londra continuando la propria carriera con il West Ham.
Il nuovo ruolo
Come riporta Gianluca di Marzio sul proprio sito, l'ex dirigente viola è pronto a tornare in Italia, stavolta però con un ruolo di maggiore importanza.
Nuova destinazione
Secondo Di Marzio Tramontano diventerà a breve il nuovo Direttore Sportivo della Juve Stabia, squadra in serie cadetta e reduce da una stagione molto positiva terminata con la qualificazione ai play off.
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