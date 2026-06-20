Una coppia di ex Fiorentina ad Istanbul ? Il club prova a ricreare un'accoppiata già redditizia in Viola

I primi sei mesi della stagione 2021 - 2022 sono stati senza dubbio uno dei periodi più esaltanti della gestione Commisso, con la Fiorentina che, dopo aver lottato per tre stagioni di fila per non retrocedere, ritornò finalmente a giocare un bel calcio e, soprattutto, a macinare punti. Due erano le colonne portanti di quella Fiorentina: Vincenzo Italiano, arrivato nel luglio 2021 come nuovo allenatore, e Dusan Vlahovic, esaltato dal gioco offensivo dell'attuale tecnico del Besiktas.

Il finale che tutti conosciamo

La storia poi finì come tutti sappiamo: il rinnovo del serbo non arriva, Commisso si spazientisce e cede colui che fino a quel momento era il capocannoniere della Serie A alla Juventus, appaiata ai Viola in classifica, che riusciranno nonostante la cessione del proprio bomber ad arrivare in Conference League.

Si ricrea la magica coppia in Turchia ?

Proprio il Besiktas è desideroso di ricreare quella coppia che, seppur per un girone d'andata soltanto, fece tante volte esultare Firenze: il club turco infatti, secondo quanto riportato da TMW, è pronto a presentare una maxi offerta a Dusan Vlahovic, svincolatosi dalla Juventus, dopo aver annunciato Vincenzo Italiano come nuovo allenatore. Nei prossimi giorni sono dunque attese novità in tal senso, col serbo che deve ancora sciogliere le proprie riserve sulla destinazione turca.