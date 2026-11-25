A freddo, un osservatore alieno potrebbe rimanere interdetto dal fatto che il ko della Fiorentina a Monza sia bastato a spegnere i cauti ottimismi, e a far ripiombare tutto l’ambiente nell’incubo di una lotta salvezza da conquistare. Possibile che una sola sconfitta basti a spiegare un così brusco cambio di sentimenti? In realtà, all’osservatore alieno mancano alcuni elementi, che vanno al di là delle prossime tre gare sulla carta alla portata dei viola. In primis, la classifica recita 9 punti in 12 gare: è un misero +3 sul rullino di marcia dello scorso anno, e sappiamo tutti com’è andata la scorsa stagione, e soprattutto è qualcosa di ben lontano dalle aspettative createsi attorno a questa squadra in estate. A seguire, il fatto che la sconfitta di Monza, pur non priva di fattori episodici, lascia di nuovo l’immagine di una Fiorentina, a quasi un terzo della stagione, ancora sprovvista di un qualsiasi abbozzo di sistema di principi di gioco condiviso, caso praticamente unico in Serie A e ormai fortemente condizionante per la squadra e la sua possibilità di trovare continuità di rendimento. Ancora: la dinamica che vede la squadra viola di nuovo perdere in trasferta dopo una pausa delle nazionali, per di più contro un avversario ritenuto “facile” (ora a Monza, prima a Marassi contro un Genoa che nel frattempo ha raccolto 15 punti in 7 gare) e di nuovo riazzerarsi in quanto a fiducia e certezze di campo, non può che essere frustrante sul piano emotivo oltre che su quello dei punti.

Mancanza di umiltà? Se ne parla in modo pericoloso, perché…

Le parole di Vanoli nel post-gara ancor di più alimentato questa sensazione di confusione e scoramento. Si parla con insistenza di poca umiltà, ma in un modo che rischia di passare come un pericoloso scarico di responsabilità sul gruppo squadra, e questo può essere qualcosa in grado di recidere – di nuovo – ogni rapporto di fiducia tra guida tecnica e chi va in campo. Si accenna anche all’idea di un altro cambio di sistema di gioco, con l’opzione di una difesa a tre impedita dalla mancanza numerica di difensori centrali (causa assenza di Pongracic e in ultimo il problema fisico accorso a Viery durante il match di lunedì). Ma la soluzione-rifugio della difesa a 3 è un qualcosa provato con insistenza negli ultimi due anni e mezzo come modo per uscire dalle difficoltà, e nella sostanza non ha mai funzionato. E questa rosa con tutte le sue disarmonie ha forse nei pochi aspetti certi la non previsione – per caratteristiche dei singoli e composizione dell’organico – di una difesa a 3.

Sempre a freddo, giustamente, l’osservatore alieno può osservare una sconfitta di per sé non sia compromissoria di niente con ancora 26 gare da disputare, e che in passato squadre partite male si sono ampiamente riprese ottenendo risultati importanti (si pensi alla Roma due anni fa, o per chi si ricorda la prima stagione di Paulo Sousa a Firenze, a dove fosse la Juventus dopo le prime 8 giornate). Tuttavia, è chiaro come la Fiorentina abbia già bruciato tutti i jolly disponibili, non possa più permettersi passi falsi e sia forse già costretta a rimodulare le sue ambizioni per la stagione, con 12 punti di ritardo sulla zona Europa e con il rischio di un ko contro l’Udinese che vorrebbe dire scivolare in piena zona retrocessione. Servirebbe, insomma, un’inversione di tendenza immediata.

Una Fiorentina che manca di elementi essenziali

Il problema però sta nel fatto che, per quanto la Viola goda di un’ampia disponibilità di risorse e valori tecnici, continua a mancare di tutti quegli elementi essenziali che permettono a una squadra di uscire da difficoltà estemporanee: fiducia, guida tecnica consolidata, organizzazione collettiva di gioco, percorso definito. Elementi che si costruiscono con il tempo e, in mancanza, con una forte unità di intenti e di direzione da parte di chi prende le decisioni. Finora, anche nelle discussioni tra semplici tifosi, ci si è concentrati con fin troppa insistenza su rendimento e utilizzo di determinati giocatori piuttosto che altri (da Fagioli a Ndour, da Gonçalves ad Atta, da Valdepenas a Oulai), e il timore è che lo stesso Vanoli, ancora in difficoltà nel dare una veste a questa squadra, sia scivolato su concentrarsi perfino troppo sull’aspetto delle scelte individuali risolutive. Ma se resta in buona sostanza scostante l’andamento di tutti i singoli, diventa sempre più probabile che il problema non stia in queste scelte. In estate negli entusiasmi di una campagna acquisti pirotecnica ci si chiedeva come si sarebbe disposta in campo la nuova Fiorentina: oggi, ormai in inverno e con già un cambio di guida tecnica, siamo ancora a porci lo stesso quesito.