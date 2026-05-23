Il ruggito della Fiesole? No, un moscio miagolio. L'assoluzione della più scalcinata dirigenza della storia

Tutti si aspettavano il ruggito della Fiesole, preannunciato dagli striscioni che avevano tappezzato la città prima della partita con l’Atalanta, invece al Franchi è andato in scena un moscio miagolio.

Consuete banalità

Solo nei minuti finali dell’ennesima prestazione da sbadiglio della Fiorentina, col risultato deciso da una papera del portiere e un autogol, dai tifosi, un tempo duri e puri, è salito qualche coro contro i giocatori. Nessuna originalità, consuete banalità (“uomini di merda”, “andate a lavorare”), con condimento di fischi, ma senza esagerare.

La dirigenza assolta

La società, perennemente assente in questi mesi, e la dirigenza, la più scalcinata della storia viola? Assolte, come sempre in questi sette anni di gestione scellerata. Chissà come mai…

Leggi l'articolo completo di Francesco Matteini su Violaamoreefantasia.it, cliccando QUI.