La tifosa viola Gacem e l'addio forzato al Prato: "Il cambio di presidenza non dipende da me". E fa causa al marito

L'ex presidente della squadra di calcio del Prato, Asmaa Gacem, pubblicamente dichiaratasi tifosa della Fiorentina, ha polemizzato in pubblico contro il nuovo presidente del club, che è suo marito, l'avvocato Antonio Politano, spiegando che agirà in tribunale perché ritiene "illegittime le sue decisioni" che derivano "solo da questioni personali". È quanto ha spiegato in una conferenza stampa convocata dalla manager, rimossa due giorni fa dall'incarico.

Si va in tribunale

Suo marito è subentrato alla presidenza del club laniero e ora lo scontro si appresta a finire nelle aule giudiziarie. Politano è amministratore unico di Finres, società per azioni proprietaria del Prato Calcio.

‘Decisione che non dipende da me’

"Il cambio di presidenza - ha detto Asmaa Gacem - non è assolutamente legato a ragioni che dipendono da me. Il cambio non dipende nemmeno dalla vicenda dell'ampliamento dello stadio, come abbiamo sentito dire. Lo smentisco, non è affatto vero".