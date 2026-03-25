Gacem-Prato, è già addio. La tifosa della Fiorentina lascia le redini del Prato, e ora…

È già finita l'esperienza alla presidenza del Prato per Asmaa Gacem. La tifosa della Fiorentina, che nei mesi scorsi si era dichiarata pubblicamente sostenitrice viola auspicando una collaborazione con la società viola, non è più a capo della società toscana, oggi militante in Serie D.

Palla al marito

Il timone del club passa nelle mani del marito Antonio Politano. Il cambio al vertice, spiega il quotidiano, è stato annunciato con uno stringato comunicato da parte della Finres, la società a partecipazione finanziaria con sede a Firenze proprietaria dell’associazione calcio Prato dalla scorsa estate, quando rilevò le quote dall’ex patron Stefano Commini.

La nota di Finres

Nella nota ufficiale del club, Finres rende noto “di aver deliberato un avvicendamento alla presidenza della società, con la conclusione dell’incarico affidato ad Asmaa Gacem. Contestualmente l’incarico di presidente dell’Ac Prato è stato conferito ad Antonio Politano, attuale amministratore unico di Finres spa e amministratore delegato di Cmc Ravenna spa”.