VIDEO - Finito lo scheletro della Curva Fiesole. Ecco lo stato dei lavori al Franchi
Arrivano novità importanti sullo stato dei lavori all'Artemio Franchi. Gli operai presenti nel cantiere hanno infatti posizionato anche l'ultima trave che ha completo la struttura della nuova curva.
Passo avanti importante
Un passo avanti importante nel restyling dell'impianto di Campo di Marte, interessato ormai da mesi dal cantiere che sta dimezzando la capienza dello stadio.
Il video
Sui propri social La Nazione ha pubblicato il video dello stato dei lavori attraverso una ripresa fatta con un drone sullo stadio.
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