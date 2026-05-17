Locatelli: "Avevamo motivazioni enormi in più della Fiorentina. Abbiamo fallito l'obiettivo, giusto che ci fischino"

Sconsolato Manuel Locatelli per la sconfitta interna contro la Fiorentina che potrebbe costare la Champions alla Juve:

"Da quando è arrivato il mister c’è stata una crescita tecnica e tattica ed è difficile commentare perché abbiamo fatto una partita del genere. Abbiamo sofferto un po’ la pressione che avevamo, abbiamo chiuso male in casa nostra, è difficile commentare questa partita. E’ giusto che ci fischino e ci contestino, è sempre il campo che parla, avevamo un obiettivo e se non riusciamo a raggiungerlo è giusto che ci fischino.

Ci sono delle partite che anche se giochi male, devi saper vincere. Noi questa cosa non ce l’abbiamo, chi ha giocato qua sa che non c’è tempo. Non siamo riusciti a reagire alla pressione che c’è a giocare qua, se poi facciamo partite così e non riusciamo a vincere una partita decisiva come oggi, qualcosa è andato storto.

Dovevamo avere motivazioni enormi più di loro, non è un problema tecnico o tattico ma di cattiveria che c’era da mettere sul campo".