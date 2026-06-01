La Fiorentina chiede pazienza a Vanoli. E arrivano proposte dall'estero per lui

In tema di allenatori, il piano A della Fiorentina, si chiama Fabio Grosso. Ma il club viola si sarebbe tenuto anche un piano B.

Pazienza

Su Tuttosport si legge stamani che la Fiorentina ha chiesto tempo e pazienza a Paolo Vanoli che dunque resta un’opzione, nonostante la dirigenza abbia deciso di non esercitare l'opzione per il rinnovo automatico (che aveva come scadenza il 30 maggio).

Proposte dall'estero

Nel frattempo però, il tecnico varesino e l’agente dell'allenatore stanno valutando proposte arrivate dall’estero.