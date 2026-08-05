Corriere dello Sport-Stadio: Tuono a Firenze e la viola sogna un altro arrivo ancora

Due pagine sulla Fiorentina presenti all'interno del Corriere dello Sport-Stadio.

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“Tuono a Firenze” è il titolo sulla vicenda Mastantuono. Sottotitolo: “Manca solo l’ultimo sì Stipendio a metà col Real e l’argentino sarà viola”. Di spalla il commento sull'invito fatto da Commisso ad Antognoni: “Capitano, ora che fai?”. In taglio basso ancora mercato: “Thorstvedt non rinnova: la Viola sogna”.

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Qui leggiamo: “La Fiorentina va da 10 a Centenario”. Sottotitolo: "Commisso Jr: “Io e mia madre saremo a Firenze Giancarlo è un’icona, la sua maglia sarà ritirata”.