Ennesima caduta per la Fiorentina, battuta oggi in trasferta dall'Udinese con il punteggio di 1-0. Un ko che affossa ancora di più i viola in classifica, al termine di una settimana in cui la squadra era andata in ritiro. Di questa decisione, della linea tracciata in estate e della guida tecnica aveva parlato il direttore sportivo Fabio Paratici, ai microfoni di DAZN poco prima del fischio d'inizio al Bluenergy Stadium.

Ritiro come occasione di conoscenza

"Il ritiro non è sempre punitivo, ma alcune volte è anche alcune volte costruttivo. Questa squadra ha cambiato tantissimi giocatori quest'estate, è anche un momento di unione per stare insieme. Abbiamo cambiato molti giocatori: sono usciti giocatori di 28,29 e 30 anni e sono arrivati giocatori di 20, 21 e 22 anni che arrivano da ogni parte del mondo. Soprattutto, anche se magari nessuno fa caso a queste cose, nelgi 80 giorni dal 20 di settembre al 20 di novembre sono stati 40/45 giorni con le Nazionali. E' chiaro che lo stare insieme può aiutare la formazione di questo gruppo".

Strada da percorrere senza scorciatoie

"Beto e Atta? Sono giocatori sicuramente importanti per noi, ma non sono solo loro che stanno mancando. Ripeto: è un processo. Sapevamo quest'estate di andare incontro a delle difficoltà: cambiando giocatori più esperti con giocatori più giovani, abbiamo deciso di fare questo percorso che non è sicuramente il più facile da fare. E' un percorso dove non ci sono scorciatoie: dobbiamo passare in mezzo alle difficoltà, starci con consapevolezza e dobbiamo andare avanti piano piano. Siamo molto lucidi, abbiamo molta chiarezza di intenti su quello che dobbiamo fare e piano piano arriveremo ai nostri obiettivi".

Vanoli è l'uomo giusto

"Paolo è un allenatore di grandissima energia e grandissimi valori. Conosce molto bene la città, la piazza e questa squadra. Ha un rapporto con noi di super trasparenza in tutti gli aspetti, quindi è sicuramente l'uomo giusto per noi".