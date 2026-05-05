“Avete mai visto giocare bene la Fiorentina quest'anno?". Ha esordito così a TuttoMercatoWeb.com l’esperto operatore di mercato Dario Canovi.

‘La Juventus rischia di non entrare in Champions’

"Il 4-0 è un risultato logico, la squadra che gioca meglio delle prime a parte l’Inter è la Roma. Se Milan e Juve continuano a giocate come nelle ultime partite possono essere riprese. Chi per il quarto posto? Oggi rischia più di non arrivarci a Juventus. Non mi aspettavo una grande Juve, mi sembra che non stia facendo chissà quale grande campionato. L’anno prossimo dipenderà molto dal mercato, la Juve ha bisogno di farlo seriamente e Vlahovic credo che non sia la soluzione. Non lo è stato per anni. Non mi pare che negli ultimi anni abbia fatto queste grandi prestazioni. Non è da lui che bisogna cominciare”.

‘Dispiace per la Cremonese, Corvino una garanzia’

“Dove deve intervenire la Juve? Sicuramente il centrocampo ha bisogno di gente di valore. E poi in attacco. A parte Yildiz e Conceicao mi sembra che la Juve sia carente. Dispiace per la situazione della Cremonese, che vede complicare la propria permanenza in Serie A, perché è una squadra simpatica che ha dato i natali a calciatori importati come Vialli. Il Lecce si salva sempre. Corvino è una garanzia, sempre”.