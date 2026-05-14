Galloppa: "Trapani mi ha sorpreso molto, grandissima annata. Che emozione a Mainz, una volta al Siena non mangiai dalla tensione"

Quattro classi della scuola primaria delle Scuole Pie Fiorentine e della scuola secondaria di primo grado S.S. Annunziata, sono state ospiti del Rocco B. Commisso Viola Park e alcuni giovanissimi studenti hanno avuto modo di porre delle domande a Daniele Galloppa, allenatore della Fiorentina Primavera.

“Quest’anno diversi giocatori mi hanno sorpreso, devo dire che il capitano Niccolò Trapani, che alleno ormai da anni, mi ha sorpreso tanto. Fa più ruoli durante la partita, è un ragazzo intelligente. A scuola è andato bene e questo se lo riporta anche in campo. Sta facendo una grandissima annata".

‘Non mangiai dalla tensione, dovevamo salvarci’

“Quando ero calciatore, il mio idolo era Ronaldo il Fenomeno. Era un giocatore incredibile. Ho tanti allenatori che mi piacciono, prendo un po’ di spunti cercando di essere me stesso. La partita più importante che ho giocato è stata con la Nazionale Italiana, con cui ho avuto la fortuna di scendere in campo e realizzare un sogno che avevo da bambino. La partita più emozionante che ho giocato. Ricordo poi un’ultima di campionato col Siena in Serie A, non ho mangiato niente dalla tensione che avevo addosso… poi abbiamo vinto e per fortuna è andata bene”.

‘Un’emozione la partita di Mainz'

“Da allenatore è stato emozionate quando sono stato in panchina con la prima squadra a Mainz in Conference League. La più difficile in Coppa Italia contro la Roma con la Fiorentina Primavera, abbiamo giocato contro una squadra fortissima e sofferto quasi tutta la gara, interminabile, ma siamo riusciti a portarla a casa”.