Cairo: "Non ho ricevuto offerte per il Torino. Vorrei un presidente ricco, tifoso e torinese"

Seppure sul mercato l'avanzata del Torino sia già partita - è di stamani la notizia di sondaggi per tre difensori della Fiorentina - il clima di contestazione che accompagna la piazza non si è sopito. E, dalla presentazione dei palinsesti di La7, è lo stesso presidente Urbano Cairo a fare chiarezza sulla sua posizione.

Nessuna fretta

“Non ho ricevuto offerte per il Torino: ci sono soggetti che guardano, ma non hanno fatto offerte, è un nulla di fatto. Vedo solo interesse a guardare i numeri della società, ma spero che ci sia qualcuno che si candidi”.

Il tipo ideale

Poi prosegue: “Mi piacerebbe un imprenditore torinese, ricco, tifoso del Toro e generoso. Lo cederei anche ad altri, ma a oggi non ho ricevuto offerte vincolanti. Dopo 21 anni è giusto così”.