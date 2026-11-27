Il giornalista Alberto Polverosi, ai microfoni di Lady Radio, ha parlato della Fiorentina trattando vari temi ad essa legati.

Difficile vedere cambiamenti a breve

"Mourinho in questa situazione ci si sarebbe infilato. Avrebbe costruito la squadra con fondamenta più solide: con tutta questa qualità ma anche con un paio di giocatori in grado di reggerla. Almeno fino a gennaio, la situazione è questa. Vanoli la può ritoccare un pochino, ma non credo ci possa essere un ribaltone. Giocatori particolarmente adatti a reggere questa intelaiatura non mi pare ci siano nella Fiorentina".

Questione mediana

"I centrocampisti questi sono: tiene fuori Fagioli se gioca Oulai. Mi pare che l'allenatore abbia stabilito che quei due insieme non possano giocare. Io non li ho mai visti giocare insieme, quindi non lo so. Lui li ha visti di sicuro: se stabilisce una cosa del genere, dico che avrà ragione lui. Ndour ora è cotto come la squadra, la Fiorentina è cotta dall'inizio. ha vinto due partite perché ha giocato col Venezia prima di Nicola e contro il Sassuolo prima dell'esonero. Non ha mai trovato il punto di partenza. Ndour è come tutti gli altri, solo che fa un ruolo che gli altri non fanno".

Il modo di servire la punta e i terzini

"Il punto è far segnare qualche gol a Pellegrino, che va servito con dei cross. Se continua a giocare con gli esterni a piede invertito, quando Mastantuono si accentra il terzino deve allargarsi e mettere la palla in mezzo. Per ora questo non si è mai visto. Il punto non sono i terzini più o meno offensivi, ma come li fai muovere. Quasi tutti i terzini sanno più attaccare che difendere. Al di là della formazione, è da vedere come si sviluppa il gioco della Fiorentina. A me non torna: non è possibile che Mastantuono faccia 90 minuti sempre la stessa cosa. Se vedi sempre la stessa cosa, a un certo punto cambia anche per variare".