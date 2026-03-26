L'Uefa in visita a Cagliari. Il nuovo impianto sardo fra i papabili per Euro 2032, ma il Franchi ha un vantaggio...

Come riportato da Ansa una delegazione dell'Uefa si è recata a Cagliari per monitorare i tempi di realizzazione del nuovo stadio in vista degli Europei del 2032. Una notizia che potrebbe avere risvolti anche sulla ristrutturazione del Franchi.

Spedizione sarda

L'obiettivo della Uefa è capire se i lavori per la costruzione di un nuovo impianto al posto del vecchio Sant'Elia potrebbero realmente partire già dal prossimo anno. I passaggi burocratici sono ancora molti; su tutti la pubblicazione del bando internazionale per l'assegnazione dei lavori.

Euro 2032 e la sfida al Franchi

La realizzazione del nuovo impianto nel capoluogo sardo, potrebbe avere anche delle ripercussioni sul restyling del Franchi. Sono solamente 5 infatti gli stadi italiani che ospiteranno le partite di Euro 2032 e fra questi sono praticamente già certi l'Olimpico di Roma e l'Allianz Stadium di Torino. Il Franchi, così come il nuovo stadio sardo, è in lotta con gli altri impianti per diventare uno dei restanti 3 ad ospitare le partite degli europei. Lo stadio di Firenze però sembra essere ancora nettamente avvantaggiato rispetto agli altri grazie allo stato dei lavori molto più avanzati rispetto alla concorrenza.