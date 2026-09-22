Allegri e la grande sfuriata a Firenze: non si può lasciare alla Fiorentina il secondo tempo

Il pareggio contro la Fiorentina non è andato giù al Napoli ed in particolare al tecnico degli azzurri Massimiliano Allegri.

Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, al termine della gara c'è stata una sfuriata da parte del tecnico degli azzurri nei confronti dei giocatori.

Toni accesi

Sono quelli utilizzati dall’allenatore, deluso per la prestazione e per alcuni atteggiamenti dei suoi giocatori, il quale ha parlato in modo diretto al gruppo.

Inizio secondo tempo

A non andare giù ad Allegri è stato quello che è successo ad inizio ripresa: “Non si può lasciare alla Fiorentina il campo”. In quei minuti iniziali del secondo tempo, i viola hanno trovato pressione e gol del pareggio e il Napoli prima di ritirare su la testa ci ha messo un bel po', rischiando anche di prendere il 2-1.