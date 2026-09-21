Pedullà: "Contro la Fiorentina Allegri ha fatto scelte che non ho capito. Lucca vale un quinto di Hojlund"

Alfredo Pedullà, sul proprio canale YouTube, ha commentato il pareggio tra Fiorentina e Napoli esprimendo più di qualche dubbio sulla gestione di Allegri, allenatore dei partenopei. Questo un estratto delle sue parole.

Su Allegri

“Allegri deve togliere la polvere dentro il comò, perché ce n'è tanta: il calcio si sta evolvendo, deve darsi una mossa. A Firenze Allegri ha fatto delle cose che non ho capito, ma per miei limiti: ha spiegato perché non ha utilizzato Vergara, dovrebbe spiegare perché ha messo Anguissa negli ultimi minuti, ed è entrato male, malissimo, senza senso. Perché togliere Hojlund e mettere Lucca, che è il 20% del danese?”