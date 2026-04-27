Corriere dello Sport-Stadio: Kean accelera...al Viola Park
Tre le pagine sulla Fiorentina sul Corriere dello Sport-Stadio.
Pagine 26 e 27
Il titolone del quotidiano sportivo è: “Viola, il passo da salvezza”. Sottotitolo: “Tredici punti in sette partite ma ieri tante occasioni fallite”. Di spalla a pagina 26 il commento: “Che fatica fare gol”.
Pagina 28
Presenti le dichiarazioni a cominciare dall'allenatore: “I fatti parlano”. Sottotitolo: “Vanoli netto ”Siamo vicini all’impossibile". Di spalla infine: “Kean assente anche in tribuna ma accelera al Viola Park”. Catenaccio: “L’allenatore: ”Moise farà di tutto per esserci".
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