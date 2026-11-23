Un articolo sulla Fiorentina per La Gazzetta dello Sport di oggi.

Pagina 27

Il titolone scelto dalla rosea per il match di stasera è: “Gol per la salvezza”. E ancora: “Varela-Mastantuono Monza e Fiorentina si affidano al talento”. Catenaccio: “La squadra di Juric arriva da quattro sconfitte, quella di Vanoli ha fatto 5 punti nelle ultime tre partite”.

Classifica simile, stati d'animo differenti

Articolo che inizia così: “Classifica simile, stati d’animo differenti e il talento mixato alla gioventù come via d’uscita dalla zona rossa. Nella sfida salvezza tra Monza e Fiorentina s’affrontano due squadre divise solamente da due punti”.