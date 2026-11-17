La Gazzetta dello Sport: La Fiorentina pensa a Neumann, la società valuta il tedesco
Un articolo sulla Fiorentina presente all’interno de La Gazzetta dello Sport di stamani.
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Il titolo è: “Troppi gol subiti La Fiorentina pensa al colosso Neumann”. Sottotitolo: “In attesa dei rientri di Ranieri e Pongracic la società valuta il tedesco del Birmingham”.
Emorragia difensiva
Articolo che inizia così: “La prima soluzione è quella interna e la seconda può arrivare dal mercato, ma la certezza è che la Fiorentina debba tamponare “l’emorragia difensiva” che ha portato i viola a subire ben 25 reti nelle prime 11 giornate”.
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