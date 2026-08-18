La prima offerta dell'estate è troppo bassa e Kean non forza la mano. Il più grande sponsor della trattativa

La prima offerta concreta dell'estate per il centravanti della Fiorentina, Moise Kean, è dunque arrivata. Ovviamente è quella del Como, della quale ne abbiamo parlato ampiamente in queste ore.

Troppo bassa

30 milioni di euro tra prestito oneroso e obbligo di riscatto la prossima stagione. Pochi per il club viola che quindi ha declinato il tutto. A questo livello è una trattativa che non può decollare, anche perché non manca tantissimo alla fine del mercato e soprattutto manca poco all'esordio in campionato per la squadra.

Non c'è intenzione di forzare la mano

Nel frattempo il giocatore continua a lavorare regolarmente al Viola Park agli ordini di Grosso: Kean non ha intenzione di forzare la mano nella questione, né di chiedere la cessione.

Lo sponsor dell'operazione

Intanto il Corriere dello Sport-Stadio racconta che Cesc Fabregas, allenatore spagnolo del Como, è il più grande sponsor dell’affare Kean. La stima profonda che nutre nei suoi confronti potrebbe fare la differenza, sia nella testa del calciatore che nelle idee dei dirigenti comaschi che sono chiamati ad alzare la posta e di parecchio se vogliono far vacillare la controparte.