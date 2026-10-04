Oulai archivia la sua sosta Nazionali: un tempo in campo per il centrocampista, ecco quando rientrerà a Firenze
Ieri sera è sceso in campo anche Oulai, con la maglia della Nazionale ivoriana. Un tempo in campo per il centrocampista della Fiorentina, che ora scalpita per trovare continuità anche in campionato.
L'amichevole
Subentrato al 46' nell'amichevole contro il Camerun, coi suoi che poi hanno perso di misura dopo la rete avversaria di Nsongo. Un gol arrivato proprio dopo l'intervallo, quando è stato inserito il centrocampista viola.
Il rientro
Finisce così la sosta Nazionali per Oulai, che martedì è atteso a Firenze per la ripresa degli allenamenti. Per lui, in queste settimane, tre presenze con la sua Costa d'Avorio e 130 minuti raccolti.
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