Alvino cambia sponda. Prima predice la tragica sconfitta viola, poi difende i viola per il presunto rigore negato all'Inter

Cambio di fronte per il giornalista e tifoso del Napoli Carlo Alvino, che qualche ora prima di Fiorentina-Inter aveva predetto un netto 0-4 per i nerazzurri contro i viola.

Cambio sponda

Smentito nettamente dal campo, con la Fiorentina che ha pareggiato ma che ha anche rischiato di vincere la gara, il giornalista ha poi difeso la scelta dell'arbitro Colombo di non assegnare il rigore all'Inter sul tocco di mano di Pongracic.

Le difese viola

Sul proprio profilo X Alvino ha scritto: “Open Var (LEGGI QUI) mette a tacere gli ex arbitri avvelenatori di pozzi che affollano gli studi televisivi (e non solo), i quali invece di spiegare il regolamento sono lì solo per accontentare il potente di turno! Leggasi Giuseppe Marotta! Sarà un finale di campionato da temere!”.