"Ndour sta venendo fuori ma nella Fiorentina mancano leader. In difesa ci vorrebbe uno come Acerbi"

Il noto talent scout Antonio Bongiorni è intervenuto a Radio Bruno, soffermandosi su alcuni profili di casa Fiorentina, per poi toccare altri argomenti.

‘Ndour sta venendo fuori’

“Tanti calciatori provengono dall'estero, devono ancora capire come è il campionato italiano, poi c'è il tema della gioventù, ci sono calciatori che maturano un poco alla volta. In questo momento la mancanza di risultati e l'approccio sbagliato a Genova possono anche far travisare il valore dei singoli giocatori. Prendete Ndour, pian piano sta venendo fuori".

‘Mancano leader alla Fiorentina’

“La paura dell'anno scorso ha lasciato qualche scoria. Paratici ha preso giocatori di sicura prospettiva, ma in questo momento servirebbero un paio di giocatori esperti che diano serenità. C'è bisogno di un vero leader in mezzo al campo, che abbia senso pratico anche quando c'è da difendere la partita. Un Torreira io non l'ho più rivisto nella Fiorentina, ed un leader lo prenderei anche dietro. Cito per esempio Acerbi, uno che farebbe fare il salto di qualità a tutti i gioielli che ha la Fiorentina. Nessuno in Italia, forse tranne la Roma e la Juventus, ha giocatori in prospettiva migliori di quelli della Fiorentina".







