Altro che Juventus, De Gea vorrebbe restare a Firenze. Ma l'ingaggio del portiere viola porta la società a fare delle riflessioni

In una sfida carica di tensione agonistica come Juventus-Fiorentina il confronto più interessante potrebbe arrivare lontano dai riflettori offensivi. A prendersi la scena saranno infatti i due portieri: Michele Di Gregorio e David de Gea, chiamati a difendere le rispettive porte in una stagione che per entrambi è stata tutt’altro che lineare.

De Gea tra leadership e riconferma

Il portiere viola ha alternato prestazioni di alto livello ad altre meno convincenti, soprattutto nella prima parte del campionato. Nonostante questo, con il passare dei mesi De Gea è diventato un punto di riferimento dentro e fuori dal campo, tanto da ereditare anche la fascia da capitano in un momento delicato per la squadra. Il suo contributo alla crescita del gruppo è stato considerato fondamentale, soprattutto quando la Fiorentina sembrava perdere equilibrio e fiducia. Il portiere spagnolo avrebbe già espresso la volontà di restare a Firenze, ma, secondo La Nazione, l’ingaggio elevato continua a spingere la società verso attente valutazioni sul futuro.

E sul fronte Juventus…

La Juventus continua a riflettere sul ruolo del portiere in vista del prossimo anno e le valutazioni su Di Gregorio restano aperte. Negli ultimi mesi il nome di De Gea è stato accostato anche al club bianconero, segnale di come il mercato possa intrecciare i destini dei due portieri nei prossimi mesi. Per ora, però, conta soltanto il presente: oggi saranno ancora loro a guidare la difesa di Juventus e Fiorentina in un duello a distanza.