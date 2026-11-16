Iapichino: "C'è tantissima Firenze quando rappresento l'azzurro. Storico il mio oro a Birmingham"

Una campionessa, una delle espressioni sportive migliori di Firenze. Larissa Iapichino è tutto questo.

La vincitrice della medaglia d'oro agli ultimi Europei di Birmingham, intervistata dalla Rai, spiega: “C’è tantissima Firenze quando rappresento l’azzurro. Ricordare le proprie radici è importantissimo e io cerco di portare in alto la nostra città”.

E poi: “Sono appassionata di arte e in una città come Firenze è impossibile non innamorarsi dell’arte in tutte le sue espressioni”.

A proposito dell'esperienza vissuta in Inghilterra, Iapichino la ricorda come il momento migliore della sua carriera: “E' stato assolutamente memorabile, il migliore per me. E poi nessuno aveva mai vinto un oro europeo nel lungo femminile, quindi è stata una vittoria storica”.