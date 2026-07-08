Corriere dello Sport-Stadio: Oulaï, Paratici non insisterà: no a 20 milioni

Una pagina per la Fiorentina quest'oggi sul Corriere dello Sport-Stadio.

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Apertura per: “Koleosho la Viola resiste”. Sottotitolo: “Nessuna asta E il sogno è Lang”. Occhiello: “Ora l’esterno: il club ha già l’accordo con l’azzurro ma il Paris Fc rilancia”.

Di spalla troviamo: “Dragusin, oggi arriva l’ufficialità”. In taglio basso ancora mercato: “Oulaï, Paratici non insisterà: no a 20 milioni”. Infine leggiamo: “La Primavera per Maestro Aurelio”.