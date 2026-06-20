Fantini: "Per il centenario ci sarò. Ho ancora i brividi a pensare a quel Fiorentina-Perugia"

Enrico Fantini, ex giocatore della Fiorentina, è intervenuto a Radio Bruno in occasione del ventiduesimo anniversario di quel Fiorentina - Perugia che ridiede ai Viola la Serie A due anni dopo il fallimento. La Fiorentina, infatti, riuscì a tornare nella massima serie dopo aver battuto al “Curi” per 1 - 0 il Perugia col gol di Fantini, che al ritorno a Firenze segnò il gol della sicurezza, facendo esplodere il Franchi.

Il doppio confronto col Perugia

Noi giocatori avevamo davanti un'impresa. Con Riganò infortunato e Vryzas all'Europeo, ero l'unico in rosa capace di giocare prima punta, anche se per caratteristiche io ero un'ala, abituata a giocare sulle linee. Sono stato però bravo a sfruttare le occasioni, ed ho ancora la pelle d'oca a ripensare a quel doppio confronto col Perugia: il Franchi era una bolgia, addirittura più pieno del consentito.

Sul centenario

Per il Centenario sono stato invitato dalla società: siamo rimasti d'accordo che mi confermeranno loro la mia presenza, ma personalmente credo proprio che ci sarò.