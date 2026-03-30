Il grande dubbio della settimana

L'allenamento a porte aperte di sabato pomeriggio ha lasciato in ‘regalo’ alla Fiorentina il problema muscolare di Dodo, bloccatosi in tempo per non evitare che l'infortunio degenerasse ma comunque in dubbio per la trasferta di Verona di sabato prossimo. Di giorni per recuperare ce ne sono e di segnali incoraggianti anche ma Vanoli non può permettersi di rischiare alcunché su quella fascia.

Il motivo è presto detto: la Fiorentina non ha una vera alternativa al brasiliano. Lo stesso Fortini è appena rientrato e non ha mai dato grandi garanzie, Lamptey è disperso ormai da settembre e un adattamento di Parisi anche da esterno basso saprebbe di accanimento terapeutico. Così come un altro esperimento di un centrale allargato (Comuzzo) o addirittura un Udine bis, con difesa a tre. Prudenza a parte, il recupero di Dodo sarebbe realmente indspensabile.