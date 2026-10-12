Corriere Fiorentino: Il ritorno dello spettro della retrocessione

Tre pagine sulla Fiorentina all'interno del Corriere Fiorentino di oggi.

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Apertura dedicata a: “Sempre più in basso”. Ovvero: “La vittoria del Bologna fa scivolare i viola al penultimo posto: tornano i fantasmi dello scorso anno. E ora il calendario diventa ancora più duro”.

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I problemi della squadra: “Imprecisi e pochi duelli vinti, così l’idea del bel gioco rimane solo una teoria estiva”. Sottotitolo: “Il centrocampo stenta e Oulai è spesso un pesce fuor d’acqua”.

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Presente un'intervista: “Fagioli regista sì, ma lì non va persa palla Lui e Oulai possono giocare insieme”. Sottotitolo: “Pecci e il momento viola: "L’organico ha valore, però dopo stagioni difficili qualche scoria resta”.