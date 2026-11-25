Il giornalista Alfredo Pedullà a Sportitalia ha criticato senza troppi peli sulla lingua l'andamento della Fiorentina in questo inizio di stagione e in particolare l'operato di Paratici.

Mercato fallimentare

"Esisteva una programmazione, l’autostima, l’appartenenza, le decisioni, tutto. Oggi c’è un castello di sabbia costato tanti soldi. E se partissimo da qui dovremmo dire che i 150 milioni circa spesi per il mercato in entrata (ci sono le uscite, certo, il saldo negativo è più basso) sono stati un supplizio per il ritorno che non hanno dato. Sono stati presi buoni calciatori in qualche caso, ma Paratici ha sbagliato l’album, anzi il manico, bucando l’allenatore di partenza. E poi non ha indovinato il centravanti. E poi ha scialacquato alla grande come spesso gli capita quando ha il budget a disposizione con la libertà di poter decidere. Guardate cosa ha fatto tra Juventus e Tottenham, avrete una risposta. La settimana scorsa leggevo alcune dichiarazioni di Alessandro Ferrari, un manager inadeguato per il calcio, che parlava con un trionfalismo figlio della scarsa conoscenza della materia. Ovviamente senza alcuna domanda scomoda, anzi tappeti stesi e schiena storta come accade quando sei abituato a restare a rimorchio. L’anno del Centenario avrebbe meritato almeno qualche soddisfazione, invece hai speso tanti soldi senza un minimo di ritorno. E chi sostiene “meglio costruire per raccogliere più avanti’” colleziona soltanto alibi per salvare la sua pelle e quella dei compagni di sventura".

Richiamo al passato

"Ci fossero Rocco e Joe, sarebbero intervenuti a piè pari per rimettere un minimo di ordine, chiedere spiegazioni per quegli ingenti investimenti, ridare dignità a tifosi giustamente ambiziosi e contemporaneamente disperati, che non sanno ormai a quale santo votarsi. La cosa più assurda è che tra novembre e dicembre la Fiorentina ha scaraventato la stagione dalla finestra, la salvezza come massimo obiettivo. Paratici e Vanoli, gli errori che hanno affondato la Fiorentina. Paolo Vanoli ha parlato di umiltà che lui ha e la squadra no per spiegare la bastonata di Monza. In realtà l’umiltà dovrebbe mettercela l’allenatore in persona, considerato che la Fiorentina gioca male (per non dire malissimo), che le sue scelte sono opinabili e che i cambi sono spesso da mani nei capelli. La verità è che Paratici ha fatto un disastro: ha puntato su Grosso quando aveva già Vanoli, lo ha mandato via per richiamare l’allenatore che riteneva inferiore e che quindi non avrebbe dovuto riportare alla base. Infatti, la Fiorentina aveva sondato altre piste (in primis Tudor) prima di decidere che riportare Vanoli all’ovile sarebbe stato il passaggio migliore per ridare serenità all’ambiente. Poi Paratici ha sbagliato tutto il resto, a partire dal non prendere un centravanti più forte per mettere in qualche caso sul tavolo cifre blu rispetto al valore dei diretti interessati. Se sbagli allenatore, qualche attaccante e strada facendo ti penti sul portiere che avevi confermato dopo mille perplessità, in pratica hai bucato tutto quello che c’è da bucare. Con un direttore generale accanto che non si rende conto e che soprattutto non chiede conto, prendendo tutto con ottimismo anche quando fa buio a mezzogiorno".