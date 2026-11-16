Sandro Sabatini e Ivan Zazzaroni, nel corso del podcast Numer1, hanno parlato della sconfitta della Nazionale e lo hanno fatto citando anche un giocatore della Fiorentina tra le cose che non hanno funzionato.

Sabatini su Fagioli

“Come c'è da applaudire Mancini quando fa qualcosa di buono, bisogna criticare quando sbaglia: ieri ha sbagliato la formazione, tra Pisilli ala destra e Fagioli dall'inizio, e ha sbagliato la marcatura su De Bruyne”.

Zazzaroni sulla formazione

“L'Italia mi ha ricordato un po' la Fiorentina di Italiano, quando prendeva delle infilate pazzesche pur facendo la partita e perdeva le partite… e le finali”, ha rincarato poi Ivan Zazzaroni.