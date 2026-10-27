“Mastantuono non si discute: è un campione, lotterà con Paz per la maglia di Messi. In piazza difficile come quella della Fiorentina è importante…”

Ex calciatore di Serie A con Milan, Lazio, Pisa e non solo, l’argentino José Antonio Chamot è intervenuto a Il Salotto del Calcio su TVL per parlare anche di Fiorentina e di alcuni singoli della squadra viola.

’Non si discute: Mastantuono è un campione’

“Mastantuono a 19 anni è già un protagonista nel calcio italiano. Non si discute come calciatore, può essere quello che ti fa vincere le partite. Lui o Paz per la maglia di Messi? Sarà una lotta, ma sono due calciatori incredibili, due campioni. Paz ha fatto cose incredibili contro la Fiorentina e poi contro lo United. Mastantuono ha fatto una partita incredibile col Venezia. Sono giocatori che fanno anche segnare gli altri e lavorano tanto per la squadra. Pellegrino? Ha 24 anni, è ancora giovane, bisogna avere una formazione importante anche sul piano mentale in Serie A”.

‘A Firenze serve star bene come squadra e a livello mentale’

“Prima si rispettavano un po’ di più i progetti, oggi se non arrivano i risultati e la classifica è scomoda, si cambia allenatore, anche per accontentare la voce della gente. Bisogna scegliere un allenatore ed essere convinti che è quello giusto per ciò che si vuole, dandogli il tempo che gli serve. Poi senza dubbio la scelta dei calciatori è importante, soprattutto in una piazza come quella della Fiorentina, che è difficile, e serve star bene come squadra e a livello mentale. Si può anche perdere ma occorre mandare il segnale ai tifosi che si sta facendo ciò che si aspettano”.