Gli ultras Juventus: "Ci danno pochi biglietti e una scelta assurda sulla prevendita, disertiamo la trasferta di Firenze"
“Ancora una volta ci troviamo costretti a prendere atto di una gestione delle trasferte che penalizza gravemente chi segue la Juventus con costanza, sacrificio e passione in ogni stadio d'Italia e d'Europa. In occasione di Fiorentina-Juventus di domenica 8 novembre 2026, i gruppi organizzati della Curva Sud Juventus comunicano che non saranno presenti nel settore ospiti”.
Due fattori
Questa la decisione presa dal tifo organizzato bianconero in vista della trasferta al Franchi di domenica prossima. Una decisione che “nasce dalla combinazione di due fattori che riteniamo inaccettabili: la ridottissima disponibilità di biglietti destinati ai tifosi juventini e l'assurda scelta di fissare l'inizio della prevendita per giovedì 5 novembre, proprio nelle ore in cui i nostri ragazzi saranno impegnati nella trasferta europea in Olanda per sostenere la Juventus contro l'AZ Alkmaar”.
“Non è un gesto contro la squadra"
Inoltre gli ultras juventini ritengono che “il rispetto per i tifosi debba tradursi in scelte organizzative ragionevoli e non in ostacoli continui per chi rappresenta il cuore pulsante del sostegno bianconero. L'assenza a Firenze non è un gesto contro la squadra, ma una presa di posizione nei confronti di modalità che limitano sempre più la partecipazione dei tifosi al seguito della propria passione”.