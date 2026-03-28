Brutto infortunio per il centravanti dello Strasburgo, che finisce qui la stagione: "Uno dei momenti piu bui della mia carriera"

Nelle ultime ore è arrivata la notizia del grave infortunio patito dal bomber dello Strasburgo Joaquin Panichelli. L’attaccante argentino, autore di 20 reti in stagione tra Ligue 1 e Conference League, ha riportato la rottura del legamento crociato e sarà costretto a chiudere qui la sua stagione. Una notizia che lascia nel panico i supporters del club francese, a che rappresenta una buona notizia per la Fiorentina in vista della Conference League: i viola potrebbero infatti incrociare lo Strasburgo nella finale di Lipsia.

Panichelli amaro per l'infortunio: “Sto attraversando uno dei periodi piu bui della mia vita”

E quest’oggi è arrivato anche l’amaro commento del Centravanti. Queste le sue parole riportate da Tuttomercatoweb:

"A volte non capisco bene come funzioni questa storia della meritocrazia o delle ingiustizie... Ma sono sicuro che, se parliamo di meriti, questo non se lo merita nessuno. Oggi sto attraversando uno dei momenti più duri della mia vita, con molti obiettivi a portata di mano”.

“Sono sempre stato difficile da piegare: tornerò”

Ha anche aggiunto: “Detto questo, sono sempre stato difficile da piegare, e non augurerei a nessuno di provare compassione. Per fortuna, non mi è mai stato regalato nulla nella vita. Conosco in prima persona la soddisfazione di dare il massimo per qualcosa e guadagnarmi la ricompensa alla fine”.