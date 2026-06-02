“Aquilani per il futuro guardi cosa ha fatto Grosso. Galloppa allenatore molto interessante, non andrà in Serie A ma…”

Il procuratore Davide Torchia ha analizzato il valzer delle panchine in Serie A a Radio Sportiva, soffermandosi anche sull’ex calciatore della Fiorentina ed ex allenatore della Primavera viola Alberto Aquilani.

‘Fossi Aquilani guarderei cosa ha fatto Grosso al Sassuolo’

“Aquilani mi affascina molto”, ha detto Torchia. “Fossi in lui andrei al Sassuolo, con Grosso diretto alla Fiorentina… se dovessi salire in Serie A, lo farei guardando cosa è successo a Grosso. Prima il Sassuolo era un club quasi di seconda fascia, di media fascia, adesso invece ha la forza per trattenere i giocatori migliori, è organizzata, ha una linea guida, ed ha grande appeal. L’opzione Torino per lui? Cairo potrebbe voler mollare, è una situazione più bollente. D’Aversa è stato mandato via anche se aveva fatto molto bene, nemmeno preso in considerazione”.

‘Galloppa allenatore interessante, può crescere e far bene’

“Anche per una questione di 'giustizia' Aquilani mi incuriosisce, pensando a cosa ha fatto a Catanzaro col ds Polito e il presidente. Avrebbero meritato la Serie A, anche se il Monza era più quotato. Il Catanzaro è stato talmente bravo che sarebbe stato un sogno per tutti. Spero ad Aquilani spero sia ridata la possibilità che ha perso. Attenzione poi a Galloppa, che ha vinto il campionato Primavera con la Fiorentina e al di là di ciò sta facendo molto bene, è un giovane molto interessante. Non andrà in Serie A, sicuramente, però in B potrebbe essere uno degli allenatori italiani in grado di crescere e fare bene.”